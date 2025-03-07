С сайта администрации Белого дома пропал важный для Украины документ. Трамп отменил решение Байдена?

Царьград ФОТО: ORHAN CAM/SHUTTERSTOCK.COM На госпортале Белого дома, где опубликованы все принятые нормативные акты, исчез важный для Украины документ: соглашение о десятилетнем партнёрстве в сфере безопасности, подписанный предыдущим президентом США Джо Байденом.