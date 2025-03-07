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С сайта администрации Белого дома пропал важный для Украины документ. Трамп отменил решение Байдена?

С сайта администрации Белого дома пропал важный для Украины документ. Трамп отменил решение Байдена?

Царьград ФОТО: ORHAN CAM/SHUTTERSTOCK.COM На госпортале Белого дома, где опубликованы все принятые нормативные акты, исчез важный для Украины документ: соглашение о десятилетнем партнёрстве в сфере безопасности, подписанный предыдущим президентом США Джо Байденом.

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Комментарии
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V
Valery
Ну, пропал и пропал. Все равно его ни кто выполнять не собирался.
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12 час.
игорь петренко
Этот старый хрыч и не помнит уже1😀
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12 час.
Надежда
Пусть зелька беспокоится, у него хвост подгорает)
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9 час.
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