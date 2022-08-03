НТВ

1 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Ширяев
    Решение суда политическое, а не уголовное, поскольку несоразмерны тяжесть и наказание!Американская баск...
  • Фаддей Прокофьев
    Эти выдумщик еще не понимают, что политика со временем меняется.Грузинский бар вв...
  • Людмила Исакова Попова
    Зря дали "условно".Надо было реальный срок даватьУчительницу из Пе...

МИД: РФ содействовала визиту МАГАТЭ на ЗАЭС, но секретариат ООН его не одобрил

МИД: РФ содействовала визиту МАГАТЭ на ЗАЭС, но секретариат ООН его не одобрил

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но секретариат ООН отказался организовать поездку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх