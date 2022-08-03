МИД: РФ содействовала визиту МАГАТЭ на ЗАЭС, но секретариат ООН его не одобрил

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но секретариат ООН отказался организовать поездку.