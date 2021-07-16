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Месси придется снизить зарплату более чем на 50%, если «Барса» не сможет существенно урезать ведомость

В ситуации вокруг будущего Лионеля Месси в «Барселоне» не все однозначно. По информации The Athletic, каталонский клуб может потратить в сезоне-2021/22 около 160 млн евро на зарплаты и трансферы (это примерно четверть от суммы, которую «Барселона» могла отправить на эти расходы три года назад).

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