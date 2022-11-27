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НБА. 39+11 от Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио», «Финикс» победил «Юту» и другие результаты

В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись четыре матча. 39 очков и 11 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одержать вторую за два дня победу над «Сан-Антонио».

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