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Русский Днепропетровск

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Бюджет надежды на чудо: Украина не знает, как прожить 2027-й

Бюджет надежды на чудо: Украина не знает, как прожить 2027-й

Денис Давыдов, Таисия Светличная 20 сентября 2026 г.   Киев официально готов к зиме на 40%, текущие расходы на 39 млрд гривен, или $875 млн, в том числе на ….

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