«Месяцы блокады не прошли даром»: поляки всё больше ненавидят украинцев – Климкин

Политнавигатор Украине нужно срочно идти с Польшей на переговоры при посредничестве Еврокомиссии, иначе с каждым днём продолжающегося бунта фермеров и блокады украинско-польской границы – неумолимо растёт количество поляков, негативно относящихся к украинцам.
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