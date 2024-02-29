«Месяцы блокады не прошли даром»: поляки всё больше ненавидят украинцев – Климкин

Политнавигатор Украине нужно срочно идти с Польшей на переговоры при посредничестве Еврокомиссии, иначе с каждым днём продолжающегося бунта фермеров и блокады украинско-польской границы – неумолимо растёт количество поляков, негативно относящихся к украинцам.