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Преподаватель музыки получил 23 года колонии за растление 22 детей

В городе Первоуральск Свердловской области суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима бывшего преподавателя музыки Евгения Полежаева, признанного виновным в сексуальном насилии над 22 детьми и съемке порнографических видео с несовершеннолетними.

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