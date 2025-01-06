Новогодняя елка еще пригодится – не спешите ее выбрасывать: практичное применение хвои – идеи и советы Ольга БезродняяПосле завершения новогодних праздников многие задаются вопросом: что делать с елкой, которая уже простояла в квартире? Вместо того чтобы просто выбрасывать ее, вы можете дать ей вторую жизнь, используя хвою и ветви в самых разных целях.