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Новогодняя елка еще пригодится – не спешите ее выбрасывать: практичное применение хвои – идеи и советы

Новогодняя елка еще пригодится – не спешите ее выбрасывать: практичное применение хвои – идеи и советы

Новогодняя елка еще пригодится – не спешите ее выбрасывать: практичное применение хвои – идеи и советы Ольга БезродняяПосле завершения новогодних праздников многие задаются вопросом: что делать с елкой, которая уже простояла в квартире? Вместо того чтобы просто выбрасывать ее, вы можете дать ей вторую жизнь, используя хвою и ветви в самых разных целях.

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