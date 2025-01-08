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Саратов под огнем: атака дронов на нефтебазу — губернатор подтверждает повреждения

Саратов под огнем: атака дронов на нефтебазу — губернатор подтверждает повреждения

В Саратовской области в результате атаки пострадало промышленное предприятие. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил факт атаки и повреждения объекта, сообщив о работе экстренных служб на месте происшествия и создании оперативного штаба.

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