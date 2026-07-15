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В России заявили о фантомных болях Германии из-за Калининграда

В России заявили о фантомных болях Германии из-за Калининграда

Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин в ответ на высказывания бывшего начальника штаба министерства обороны Германии Нико Ланге о необходимости усилить давление на Крым и Калининградскую область заявил, что регионы надежно защищены.

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