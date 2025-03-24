В Госдуме допустили прекращение огня на Украине к Пасхе

Депутат Журова заявила, что к Пасхе можно добиться прекращения огня на Украине Россия и США могут договориться о прекращении боевых действий на Украине к Пасхе, заявила «Ридусу» депутат Госдумы Светлана Журова.
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