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РБК СТИЛЬ

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Основатели ресейл-платформы The Cultt

Основатели ресейл-платформы The Cultt

Платформа с кураторским отбором уже пятый год меняет правила игры на ресейл-арене — придерживается принципа строгой селекции, создает ощущение новой покупки и пользовательского опыта, расширяет классический бренд-лист, а еще предлагает услугу трейд-ин и консьерж-сервиса.

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