Основатели ресейл-платформы The Cultt

Платформа с кураторским отбором уже пятый год меняет правила игры на ресейл-арене — придерживается принципа строгой селекции, создает ощущение новой покупки и пользовательского опыта, расширяет классический бренд-лист, а еще предлагает услугу трейд-ин и консьерж-сервиса.