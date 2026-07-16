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«Дочь умирала, а она спала с моим мужем»: Товстик жестко прошлась по Дибровой

«Дочь умирала, а она спала с моим мужем»: Товстик жестко прошлась по Дибровой

Бывшая жена Романа Товстика устроила разнос Дибровой в ее день рождения. Елена Товстик и Полина Диброва соцсетиВ день, когда Полина Диброва отмечает свое 37-летие, Елена Товстик вновь напомнила публике о драме, разыгравшейся в ее семье.

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