«Дочь умирала, а она спала с моим мужем»: Товстик жестко прошлась по Дибровой

Бывшая жена Романа Товстика устроила разнос Дибровой в ее день рождения. Елена Товстик и Полина Диброва соцсетиВ день, когда Полина Диброва отмечает свое 37-летие, Елена Товстик вновь напомнила публике о драме, разыгравшейся в ее семье.