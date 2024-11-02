В Алтайском крае сотрудники Госатоинспекции оказали помощь водителю, вытащив его из полыхающего автомобиля

Накануне экипаж взвода № 2 отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Владимира Цыганкова и инспектора ДПС лейтенанта полиции Александра Чуева осуществлял работу по обеспечению безопасности дорожного движения на маршруте патрулирования.
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