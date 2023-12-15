В 2024 году к тестированию цифрового рубля на Урале подключатся новые банки и клиенты-физлица

В следующем году Банк России планирует расширить пилотный проект по использованию цифрового рубля. На Урале увеличится количество банков, юридических и физических лиц, которые смогут протестировать базовые сервисы.
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