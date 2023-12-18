Против писателя Акунина возбудили уголовное дело

Следователи возбудили в отношении писателя Бориса Акунина (включен в список террористов и экстремистов) уголовное дело о распространении фейков о российской армии и призывах к экстремистской деятельности.
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