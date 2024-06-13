Путь и достижения Беларуси в ста снимках

В посольстве Беларуси в Молдове открылась фотовыставка «Суверенная Беларусь». Экспонирование фотовыставки было приурочено ко Дню Независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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