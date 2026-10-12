25 октября в Москве, в роскошном «Яровит Холле», пройдет XII Fashion‑фестиваль «Модная Волна». Событие соберёт дизайнеров, стилистов, артистов, представителей медиа и всех, для кого мода — это образ жизни.
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