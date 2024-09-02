Стоит ли менять масло в двигателе чаще, чем рекомендует производитель

Некоторые водители считают, что чем свежее масло, тем дольше прослужит двигатель, а производитель специально увеличивает интервалы между техобслуживанием, потому что ему невыгодно, чтобы машина прослужила как можно дольше.
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