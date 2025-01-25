Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кутуев
    "Звездная болезнь" косит "деятелей искусства" в России, как баба с косой! Вот еще одна жертва. Божество, мать его...«Оскар» не достои...
  • Сергей
    Батьке надо открывать консерваторию и этих гнид в банки консервировать!!Стендап-комика Сл...
  • Sobering
    Автор понятия не имеет что такое замороженные активы России, а что является пассивом США и Европы. Активы невозможно ...США могут направи...

США могут направить замороженные активы РФ на вооружение Киева

США могут направить замороженные активы РФ на вооружение Киева

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты использования доходов от замороженных российских активов, заявил спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта, генерал-лейтенант армии США Кит Келлог, телеканалу Fox News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Sobering
Автор понятия не имеет что такое замороженные активы России, а что является пассивом США и Европы. Активы невозможно присвоить. Можно только проценты за них получать. Это бухгалтерская математика.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх