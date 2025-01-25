США могут направить замороженные активы РФ на вооружение Киева

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты использования доходов от замороженных российских активов, заявил спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта, генерал-лейтенант армии США Кит Келлог, телеканалу Fox News.
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