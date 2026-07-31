Бывший военный рассказал об угрозах увольнения за отказ ехать на Майдан

В 2014 году коммунальные службы Украины под угрозой увольнения отправляли сотрудников на Майдан. Бывший военный, руководивший предприятием в Одессе, рассказал об этих событиях и своем переходе на сторону России после принудительной мобилизации.
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