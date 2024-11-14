Все внуки Олега Табакова: почему наследники легендарного режиссера обосновались за границей, и чем они там занимаются

Олега Табакова не стало в 2018 году. Легендарный режиссер скончался на 83-м году жизни. Примечательно, что россияне до сих пор продолжают следить за жизнью многочисленной семьи.
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