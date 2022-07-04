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В Помпеях раскопали черепаху, так и не успевшую отложить яйцо

В Помпеях раскопали черепаху, так и не успевшую отложить яйцо

Рептилия погибла вместе с тысячами жителей полиса.Археологи из Свободного университета Берлина и Восточного университета Неаполя открыли новые удивительные руины в Помпеях, а внутри — свидетельства того, каким город был накануне гибели в 79 году н.

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