В Помпеях раскопали черепаху, так и не успевшую отложить яйцо

Рептилия погибла вместе с тысячами жителей полиса.Археологи из Свободного университета Берлина и Восточного университета Неаполя открыли новые удивительные руины в Помпеях, а внутри — свидетельства того, каким город был накануне гибели в 79 году н.
Рептилия погибла вместе с тысячами жителей полиса.Археологи из Свободного университета Берлина и Восточного университета Неаполя открыли новые удивительные руины в Помпеях, а внутри — свидетельства того, каким город был накануне гибели в 79 году н.
Свежие комментарии