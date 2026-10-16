Чтение детям вслух и совместное чтение с ребенком с раннего возраста способствуют развитию мозга ребенка и его речевых навыков фото: Anna Bizon/Getty Images«Общаясь с молодыми родителями, я вижу, что практически все они хотят поддерживать развитие ребенка, но далеко не все знают, какие виды активности действительно помогают ребенку развиваться», — рассказывает врач-педиатр Терри Макфадден (Terri McFadden), профессор отделения педиатрии в Университете Эмори (США).