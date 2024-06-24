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Спички - не игрушка

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Немного из достижений коммунистов

Немного из достижений коммунистов

Немного из достижений коммунистов Текст  дня.Немного  из  достижений      коммунистов.Как получили власть:- предательство воюющей страны (победа обернулась по сути проигрышем)- не просто переворот, а убийство всей царской семьи (включая детей, слуг и животных)- уничтожение почти под ноль аристократии (поколениями служивших стране)- убийство/ссылки/раскулачивание не только аристократов, но и рядовых семей  - военных, ремесленников, крестьян.

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