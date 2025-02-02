Отомстить соседям и избежать своего участия в мясорубке войны - Болгария в ВМВ По той части Европы, где находится Болгария, каток Второй мировой войны прошёл особенно жёстко.
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Отомстить соседям и избежать своего участия в мясорубке войны - Болгария в ВМВ По той части Европы, где находится Болгария, каток Второй мировой войны прошёл особенно жёстко.
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