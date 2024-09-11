«Детей не будет в моей жизни»: почему Шура не хочет заводить наследников

Певец Шура купил вторую квартиру в Москве. Во сколько миллионов обошлась ему недвижимость? И почему артист до сих пор не справил новоселье? С кем легенда 90-х планирует жить в своих апартаментах? Зачем ищет женщину с ребенком? И какой новый способ заработка придумал музыкант? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».