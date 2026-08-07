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@MNQ

@MNQ

@MNQ Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! Trading-Addicts MNQ Daily Bias: Bullish Key structure 30,000: major psychological resistance 29,500: important near-term support 29,000: major support 28,500: deeper support / trend-defense area Daily scenarios Bullish continuation Daily candle closes above 30,000 Next target: 30,500 Then potentially 31,000 Bullish pullback Price pulls back toward 29,500–29,000 Daily buyers defend the zone Bullish daily candle forms This would give a better risk/reward long than buying into 30,000 resistance.

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