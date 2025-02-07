У Трампа закрыли группу охотников за активами российских олигархов. В приоритете – наркомафия

Трамп прикрыл еще одну бюрократическую кормушку времен Байдена – министерство юстиции США расформировывает созданную после февраля 2022 года целевую группу по борьбе с российскими олигархами и для обеспечения соблюдения санкций против РФ, пишет Reuters.
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