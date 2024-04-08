Вышел трейлер обновления A Parting of the Waves для Warhammer: Vermintide 2 Авторы кооперативног...

Вышел трейлер обновления A Parting of the Waves для Warhammer: Vermintide 2Авторы кооперативного экшена с видом от первого лица Warhammer: Vermintide 2 выпустили трейлер бесплатного обновления A Parting of the Waves, которое станет доступно уже 11 апреля.
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