Поклонники Ольги Бузовой считают, что она готовится к свадьбе с Давой

Ходят слухи, что 37-летняя Ольга Бузова готовится к масштабной свадьбе. Поклонники подозревают, что звезда вернулась к своему бывшему возлюбленному Давиду Манукяну, расставание с которым обернулось публичным скандалом в 2021 году.
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