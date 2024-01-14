Поклонники Ольги Бузовой считают, что она готовится к свадьбе с Давой

Ходят слухи, что 37-летняя Ольга Бузова готовится к масштабной свадьбе. Поклонники подозревают, что звезда вернулась к своему бывшему возлюбленному Давиду Манукяну, расставание с которым обернулось публичным скандалом в 2021 году.