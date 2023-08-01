Военное обозрение

3 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Все таджики стали россиянами?За последние 6 ме...
  • Алекс Архипов
    Если долго мучится, что-нибудь получится.Военкоры: ВСУ акт...
  • Владимир Самборский
    Ничего не надо опровергать! Пусть дрожат по каждому поводу, а то стали слишком бренчать оружием.Президент Белорус...

Или кладбище в крестах, или голова в кустах. Размышления о втором этапе украинского наступления

Или кладбище в крестах, или голова в кустах. Размышления о втором этапе украинского наступления

Ещё два месяца назад мы озвучивали план украинского контрнаступления. Уже тогда было известно и то, что второй этап этого наступления планируется на август.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх