Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нары зовут!

Нары зовут!

Бывшему полковнику Владимиру Квачкову утвердили административное наказание Московский городской суд оставил постановление Дорогомиловского районного суда города Москвы о назначении Квачкову Владимиру Васильевичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения.

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