"Московская Сара" нанесла смертельный удар Шольцу

СК

Сергей Ковалев

Сару "мажут" Москвой, но к Москве это не имеет никакого отношения. даже не в том, что Москва что-то там в Германии выстраивает. а в том, что Москве от этого немецкого внутреннего междусобойчика не холодно и не жарко. это их внутренняя возня за власть. банально до тошноты. ибо суть антагонизма труда и капитала от перестановки мест не меняется... то же, что и в пиндостане с попеременным занятием местного Олимпа демократами и консерваторами. удобная система для выпуска пара - одни валят на других, а те в свою очередь валят на первых. в итоге крайнего не найти. ППР сплошное... а суть в тех кукловодах, которые выше этих артистов глобальной сцены. они зло. но до тех высот ни у кого рука не подымается. ибо кормятся все из тех рук... сцена разбрасывания сигарет главой мафии «курильщиков» пастором Дьяконом на барже тому красочное пояснение - народ машет веслами, а толку чуть, ибо берегов (куда плывут) не видно, как не понятно и направление движухи.