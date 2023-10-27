Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Московская Сара" нанесла смертельный удар Шольцу

"Московская Сара" нанесла смертельный удар Шольцу

«Пятая колонна Москвы» в Германии перешла в наступление — так внушают немцам системные партии и пресса.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ САРУ!!.... Как же тяжело нормальным и адекватным людям наблюдать то безумие, что творят США и во что втянули Евросоюз... НЕУЖЕЛИ НИКТО из тех, кто исполняет волю США, не понимает, к чему это все может привести?!!
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3 д.
Анатолий Витушкин
Правящая элита стран Запада, чувствуя опасность Сары, критикующей политический курс Шольца (а это общий курс Запада), коллективными приемами лжи оболгут Сару.
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3 д.
СК
Сергей Ковалев
Сару &quot;мажут&quot; Москвой, но к Москве это не имеет никакого отношения. даже не в том, что Москва что-то там в Германии выстраивает. а в том, что Москве от этого немецкого внутреннего междусобойчика не холодно и не жарко. это их внутренняя возня за власть. банально до тошноты. ибо суть антагонизма труда и капитала от перестановки мест не меняется... то же, что и в пиндостане с попеременным занятием местного Олимпа демократами и консерваторами. удобная система для выпуска пара - одни валят на других, а те в свою очередь валят на первых. в итоге крайнего не найти. ППР сплошное... а суть в тех кукловодах, которые выше этих артистов глобальной сцены. они зло. но до тех высот ни у кого рука не подымается. ибо кормятся все из тех рук... сцена разбрасывания сигарет главой мафии «курильщиков» пастором Дьяконом на барже тому красочное пояснение - народ машет веслами, а толку чуть, ибо берегов (куда плывут) не видно, как не понятно и направление движухи.
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