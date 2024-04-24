Emotion: новый архитектурный сюжет, основанный на реальных девелоперских событиях 

Выразительный архитектурный объем, футуристические силуэты зданий, большая площадь остекления в сочетании с открытыми балконами и террасами по всей высотеЕсли кто-то из девелоперов будет рассказывать вам, что отдает предпочтение архитектурно скромным проектам, потому что архитектурно нескромные обходятся слишком дорого, не верьте: речь не идет о кратном увеличении стоимости — скорее под «нескромные» проекты значительно сложнее подобрать команду, способную его реализовать.