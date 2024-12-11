Годовую отсрочку на взыскание долгов с россиян предложил ввести Минюст

В ведомстве хотят запретить кредиторам подключать судебных приставов Минюст предложил ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций и банков взыскивать долги физлиц с помощью судебных приставов.
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