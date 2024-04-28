ЦСКА провёл акцию, посвящённую борьбе против буллинга в женском футболе

ЖФК ЦСКА перед началом матча седьмого тура Суперлиги с московским «Спартаком» провёл акцию, посвящённую борьбе против буллинга (систематических актов агрессии, направленных против одной или нескольких жертв) в женском футболе.
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