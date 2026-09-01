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The Eurasia Daily news agency

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Reuters: Bessent informed Siluanov about Washington's tough stance on sanctions

Reuters: Bessent informed Siluanov about Washington's tough stance on sanctions

The head of the US Treasury Department, Scott Bessent, told his Russian counterpart Anton Siluanov that Washington would not ease sanctions pressure on Moscow until the end of the armed conflict in Ukraine.

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