На Среднем Урале растет число земельных участков с уточненными границами

Свердловская область вошла в число лидеров по увеличению участков с уточненными границами.Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по увеличению количества земельных участков, границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
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