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Новости Тамбова

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Тамбовская область вошла в топ-3 регионов с наибольшим повышением тарифов на ЖКХ с 1 октября

Тамбовская область вошла в топ-3 регионов с наибольшим повышением тарифов на ЖКХ с 1 октября

С 1 октября в России пройдет второй этап плановой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Первое повышение состоялось 1 января и составило 1,7%.

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