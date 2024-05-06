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Генсек РФС: «Стремимся, чтобы арбитры единообразно применяли правила, но часто бывает, что критики судейства не очень знакомы с ними»

— Уже не первый месяц клубы, их руководство и тренеры активно критикуют судейство в РПЛ и работу главы судейского департамента РФС Мажича.

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