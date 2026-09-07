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Царьград

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Стивен Сигал продал недвижимость в США на миллиард долларов

Стивен Сигал продал недвижимость в США на миллиард долларов

Американский актер Стивен Сигал продал свою недвижимость в США на сумму около миллиарда долларов после получения российского гражданства.

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