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Регионы России

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Российские войска нанесли удары по складам беспилотников и логистическим центрам в Николаеве

Российские войска нанесли удары по складам беспилотников и логистическим центрам в Николаеве

Российские вооружённые силы нанесли в среду точечные удары по складу хранения беспилотников ВСУ на территории предприятия «Конвейрмаш» в Николаеве, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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