Российские войска нанесли удары по складам беспилотников и логистическим центрам в Николаеве

Российские вооружённые силы нанесли в среду точечные удары по складу хранения беспилотников ВСУ на территории предприятия «Конвейрмаш» в Николаеве, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Женщину в Амурско...
- Женщину в Амурско...
- Путин готов дать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым