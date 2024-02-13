15 смешных примеров детской логики

Дети живут в своем мире со своим воображением и логикой. Родители знают, насколько детские вопросы могут застать врасплох, но иногда бывает так, что взрослые вовсе не догадываются, что происходит в голове у ребенка.
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