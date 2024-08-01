Киевскому режиму необходимо договариваться с Москвой, так как потери боевиков ВСУ слишком высоки. Об этом сообщили украинские боевики в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель на одном из YouTube- каналов.
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