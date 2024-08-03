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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Потапова о дисквалификации Шаповалова: «Очень жаль, что болельщиков не наказывают за такие вещи, а если мы хоть что-то скажем, сразу штрафы и дисквалы »

Потапова о дисквалификации Шаповалова: «Очень жаль, что болельщиков не наказывают за такие вещи, а если мы хоть что-то скажем, сразу штрафы и дисквалы »

Канадца сняли с четвертьфинала в Вашингтоне на матчболе соперника за срыв на болельщика. «Странное решение, на мой взгляд.

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