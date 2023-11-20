«Без моего согласия»: Прилучный публично выступил против Муцениеце

Актриса на днях сообщила, что собирается уехать с детьми из России. Павел Прилучный Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressНа прошлой неделе Агата Муцениеце поделилась планами с журналистами и рассказала, что собирается в конце ноября уехать в Латвию.