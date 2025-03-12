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Прокуратура БиГ постановила задержать президента и премьера Республики Сербской

Прокуратура БиГ постановила задержать президента и премьера Республики Сербской

REUTERS/Amel Emric Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича, сообщает RTRS.

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