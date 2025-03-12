Прокуратура БиГ постановила задержать президента и премьера Республики Сербской

REUTERS/Amel Emric Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича, сообщает RTRS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии