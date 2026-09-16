Истребители F-35 Финляндии прибывают из США на базу в Рованиеми

Истребители F-35, управляемые американскими пилотами, направляются на финскую базу в Рованиеми. Командующий ВВС Финляндии Тимо Херранен ускоряет их ввод в эксплуатацию.
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