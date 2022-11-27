Невролог рассказала о самых распространенных болезнях детей в России

Все больше детей в России страдают от различных психоневрологических патологий. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала заведующая детским психоневрологическим отделением, врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева.
Все больше детей в России страдают от различных психоневрологических патологий. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала заведующая детским психоневрологическим отделением, врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева.
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